Die Europäische Union habe für die kommenden beiden Jahre insgesamt zwei Milliarden Dosen bestellt, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Diese Bestellmenge sei auch dann gesichert, wenn der Impfstoff verändert werden müsse.Die britische Regierung bestätigte inzwischen zwei Fälle mit der neuen Omikron-Variante . In den Niederlanden waren gestern 61 Flugpassagiere aus Südafrika bei ihrer Ankunft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Geprüft wird noch, ob es sich um die neue Variante handelt. Auch in München waren zwei Passagiere aus Kapstadt corona-positiv. Um welche Variante es sich dabei handelt, ist noch nicht klar.