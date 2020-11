Die Große Koalition will im kommenden Jahr knapp 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses, die in den frühen Morgenstunden in Berlin zu Ende gingen.

Der Bundeshaushalt 2021 sieht nun Ausgaben von insgesamt rund 498,6 Milliarden Euro vor. Der Etatentwurf soll in der Woche vom 8. bis 11. Dezember im Bundestag verabschiedet werden.



In der mehr als 17-stündigen "Bereinigungssitzung" beschlossen die Haushälter noch mehrere Änderungen am Entwurf von Finanzminister Scholz. Die Ausgaben wurden um mehr als 85 Milliarden Euro erhöht. Das Geld ist unter anderem für Corona-Hilfsprogramme vorgesehen, aber auch für die Entlastungen vieler Bürger etwa durch den Abbau des Solidaritätszuschlags, ein höheres Kindergeld und einen höheren Grundfreibetrag bei den Steuern.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.