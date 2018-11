Die große Koalition will im kommenden Jahr deutlich mehr für Verteidigung, Entwicklungshilfe und Soziales ausgeben.

Bei den abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses verständigten sich die Parlamentarier heute früh auf einen Etatentwurf, der Ausgaben in Höhe von 356,4 Milliarden Euro vorsieht. Das sind knapp 13 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Auf neue Schulden wird zum sechsten Mal in Folge verzichtet. Der Bundestag will den Haushaltsentwurf in zwei Wochen verabschieden.



In der sogenannten Bereinigungssitzung beschlossen die Haushälter mehrere Änderungen an dem Entwurf von Finanzminister Scholz. Aufgestockt wurden unter anderem die Ausgaben für Verteidigung, Entwicklungshilfe und Innere Sicherheit. 2019 sind auch Entlastungen von Steuerzahlern und Familien geplant.