Bundesfinanzminister Scholz will einem Bericht zufolge im kommenden Jahr deutlich mehr Schulden aufnehmen als die bisher im Haushaltsentwurf eingeplanten 96 Milliarden Euro.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, summieren sich die zusätzlichen Ausgabenwünsche auf rund 70 Milliarden Euro. Diese ergäben sich zum einen aus Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Zum anderen würden für 2020 vorgesehene Ausgaben in das nächste Jahr verschoben. Daher werde die für das laufende Jahr bewilligte Neuverschuldung von 218 Milliarden Euro voraussichtlich bei weitem nicht ausgeschöpft, heißt es unter Berufung auf einen Vertreter der Regierungskoalition.



Der Haushaltsausschuss des Bundestags legt in seiner Sitzung Ende der Woche letzte Hand an den Etatentwurf 2021 an.

