Der Bund hat im vergangenen Jahr nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters offenbar weniger Schulden aufgenommen als geplant.

Mit knapp 150 Milliarden Euro bleibe Finanzminister Scholz rund ein Drittel unter der vom Bundestag bewilligten Obergrenze von rund 218 Milliarden Euro, meldet Reuters unter Berufung auf Regierungskreise. Als Gründe werden unter anderen angeführt, dass die für öffentliche Investitionen vorgesehenen Gelder nicht so schnell wie erwartet abgeflossen seien. Hinzu komme, dass ein Teil der Unterstützung wie etwa November- und Dezemberhilfen erst in diesem Jahr ausgezahlt werde. Darüber hinaus seien die Steuereinnahmen nicht ganz so stark eingebrochen wie erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.