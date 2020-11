Bundesfinanzminister Scholz wird heute in Berlin die Steuerschätzung für das Jahr 2021 vorstellen.

Die Mitglieder des zuständigen Arbeitskreises werden ihre dreitägigen Beratungen abschließen. Wegen der Pandemie hatte der SPD-Politiker in diesem Jahr zusätzlich zu den üblichen Frühjahrs- und Herbstgutachten eine Sonderschätzung im September in Auftrag gegeben. Nun sollen auch die möglichen Folgen des Teil-Lockdowns im November berücksichtigt werden. Da die jüngste Konjunkturprognose von Bundeswirtschaftsminister Altmaier für 2021 von einem leichten Aufschwung ausgeht, könnten die Steuereinnahmen höher ausfallen als bisher gedacht. Die Steuerschätzung im Herbst ist wichtig für die laufende Arbeit am Bundeshaushalt 2021 und für die Budgetplanungen von Ländern und Kommunen.

