Bundesinnenminister Seehofer war über die umstrittenen Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Maaßen zu den Ereignissen in Chemnitz vorab informiert. Das sagte Seehofer im ARD-Fernsehen. Er betonte zudem, Maaßen werde bis Montag seinem Ministerium einen Bericht vorlegen.

Seehofer sagte im ARD-Fernsehen, Maaßen habe mit ihm über dessen Einschätzung gesprochen, dass es keine belastbaren Hinweise auf Hetzjagden bei den Ausschreitungen in Chemnitz vor zwei Wochen gebe. Auch sei ihm bekannt gewesen, dass Maaßen damit an die Öffentlichkeit gehen werde. Seehofer kommentierte dies mit den Worten, bei ihm gebe es keine Meinungsunterdrückung. Der Innenminister wies darauf hin, dass die Verantwortung für Formulierungen und Thesen jedoch einzig bei Maaßen liege.



Nach Angaben Seehofers wird der Verfassungsschutzpräsident morgen dem Innenministerium einen Bericht vorlegen. Er erwarte, dass Maaßen darin auch eine Begründung liefere, die dessen These stütze. Maaßen hatte in einem Zeitungsinterview die Echtheit eines Videos in Zweifel gezogen, das zeigt, wie Demonstranten auf einen Migranten losgehen.



Druck auf Maaßen wächst



Der Druck auf Verfassungsschutzpräsident Maaßen wächst. Die SPD-Spitze stellte dem Geheimdienstchef ein Ultimatum. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Maaßen müsse innerhalb der kommenden Woche Belege für seine Behauptungen vorlegen. Andernfalls sei er in seinem Amt nicht mehr zu halten. Maaßen hatte die Echtheit eines Videos in Zweifel gezogen, das zeigt, wie Demonstranten auf einen Migranten losgehen.



Der innenpolitische Sprecher der FDP, Kuhle, forderte Bundeskanzlerin Merkel zu einer Stellungnahme in der Debatte auf. Die Kanzlerin müsse klarstellen, ob die Bundesregierung dem Präsidenten des Verfassungsschutzes noch vertraue, sagte Kuhle dem "Handelsblatt".



Zuvor hatten sich unter anderem die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Dreyer und Ramelow, für eine Ablösung Maaßens ausgesprochen. "Herr Maaßen stellt die Glaubwürdigkeit von Politik, Medien und den vielen Augenzeugen infrage. Er schafft weitere Verunsicherung und zerstört damit Vertrauen in unseren Staat", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der "Bild am Sonntag". "Ich glaube daher nicht, dass er noch der richtige Mann an dieser Stelle ist." Thüringens Ministerpräsident Ramelow von der Partei Die Linke sagte, wenn Maaßen seine Andeutungen nicht belegen könne, müsse er gehen.