Bundesinnenminister Seehofer lehnt die Pläne des Landes Berlin für einen Mietendeckel ab. Der CSU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Mietendeckel würde die Engpässe auf den Wohnungsmärkten verschärfen. Es würden keine neuen Wohnungen geschaffen, dafür aber Investoren abgeschreckt.

Seehofer verwies als Alternative auf die geplante Unterstützung beim sozialen Wohnungsbau und die Erhöhung des Wohngelds.



Die Linken-Abgeordnete Wagenknecht sieht in einem Mietendeckel in Berlin dagegen ein mögliches Vorbild für den Bund.



Nach den Plänen der Berliner Stadtentwicklungssenatorin und Linken-Politikerin Lompscher sollen Wohnungen in der Hauptstadt in den nächsten Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Einen Referentenentwurf gibt es noch nicht.