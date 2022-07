Bundesinnenministerin Nancy Faeser. (IMAGO/Future Image)

Populisten und Extremisten nutzten jede Krise für Angst und Spaltung sowie für Hass und Bedrohungen. Die Sicherheitsbehörden seien darauf allerdings vorbereitet, betonte Faeser.

In der Diskussion um weitere Entlastungen für die Bürger sprach sich der bayerische Ministerpräsident Söder unter anderem für ein verbilligtes Jahresticket für den Öffentlichen Personennahverkehr aus. Dies solle in ganz Deutschland gelten und 365 Euro kosten, sagte der CSU-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Zudem müsse der sogenannte Tankrabatt über den kompletten Winter verlängert werden. Söder regte zudem ein Winter-Wohngeld für alle Haushalte an.

