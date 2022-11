Fußball-WM

Sportministerin Faeser beim Empfang in Doha. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Die SPD-Politikerin sagte zum Abschluss ihrer Reise, alle Menschen, egal woher sie kämen, wen sie liebten und woran sie glaubten, könnten sich frei und ohne Angst in Katar bewegen. Dies habe ihr der katarische Premierminister Al-Thani zugesichert. Faeser fügte hinzu, die Bundesregierung werde Reformen in Katar auch nach der WM unterstützen, damit sich die Lebenswirklichkeit von Wanderarbeitern und die Lage der Menschenrechte weiter verbessere. Die Ministerin kündigte an, zum Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft erneut in das Land zu reisen.

Faeser war bei ihrer Reise von einer Delegation des Deutschen Fußballbundes um dessen Präsidenten Neuendorf begleitet worden. Vor dem Besuch hatte es diplomatische Verstimmungen gegeben: Nach Kritik der Politikerin an der WM-Vergabe an den Golfstaat hatte die Regierung in Doha den deutschen Botschafter einbestellt.

