In New York erinnert die Gedenkstätte am "One World Trade Center" an die Terroranschläge vom 11. September 2001. (dpa/picture-alliance/Philipp Brandstädter)

Die SPD-Politikerin ging aus Respekt vor den Opfern des Terroranschlags auf das World Trade Center auf die Knie. Faeser hatte sich zuvor mit Führungskräften der New Yorker Polizei getroffen. Hauptthemen ihrer Nordamerika-Reise sind die Bekämpfung von Kindesmissbrauch, Terror, Extremismus und Kriminalität. Sie war vor ihrem Besuch in New York in Kanada und in der US-Hauptstadt Washington zu Gast und hat sich dort mit dem Heimatschutzminister der USA, Mayorkas, über diese Themen ausgetauscht.

