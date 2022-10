Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka )

Am Wochenende gab es diplomatische Verstimmungen wegen kritischer Äußerungen der SPD-Politikerin zur Menschenrechtslage in dem Land. Der deutsche Botschafter in Doha wurde einbestellt. Die Golf-Monarchie warnte vor Einmischung in innere Angelegenheiten. Die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, die Grünen-Politikerin Amtsberg, erklärte daraufhin ihren Verzicht auf eine Mitreise.

Begleitet wird Faeser von einer Delegation des Deutschen Fußball-Bundes um dessen Präsidenten Neuendorf. Mehrere Bundestagsabgeordnete der Parlamentariergruppe Arabischsprachige Staaten des Nahen und Mittleren Ostens sind bereits in Katar.

Bei den Gesprächen wird es unter anderem um den Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und um die Verantwortung für ausländische Arbeiter gehen, die die WM-Stadien gebaut haben.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.