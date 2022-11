Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD im Portrait (imago-images / Political-Moments)

Das bestätigte ein Sprecher ihres Ministeriums in Berlin. Heute wird Faeser zunächst zu einem zweitägigen Besuch in der Türkei erwartet. In Ankara will sie unter anderem ihren türkischen Kollegen Soylu treffen. Ein Thema ist die deutsch-türkische Zusammenarbeit in den Bereichen Migrationspolitik und Terrorismus-Bekämpfung.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.