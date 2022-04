Kontrollen der deutschen Polizei an der Grenze zu Österreich (picture alliance / Sven Hoppe)

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, die EU-Kommission sei darüber informiert. Begründet wird die Verlängerung bis November demnach mit dem Migrationsgeschehen.

Eigentlich gibt es im Schengen-Raum, dem 26 europäische Länder angehören, keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen. In den vergangenen Jahren nutzten aber mehrere Staaten eine Ausnahmeregelung und führten wieder Grenzkontrollen ein. Deutschland kontrolliert seit Herbst 2015 in Bayern an der Grenze zu Österreich, nachdem sich Zehntausende Flüchtlinge über die Balkan-Route auf den Weg nach Westeuropa gemacht hatten.

