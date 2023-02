Bundesinnenministerin Faeser (SPD): "Den massiven Gewaltausbruch gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte heute Nacht in Trier verurteile ich scharf" (Archivbild). (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Faeser betonte, die Taten müssten mit aller Härte verfolgt und geahndet werden. er rheinland-pfälzische Innenminister Ebling sagte, die Brutalität und Enthemmtheit der Attacken in Trier mache fassungslos und wütend. Der SPD-Politiker versicherte, dass in dem Fall ermittelt werde. Auch die Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz zeigte sich erschüttert.

In der Nacht waren nach Darstellung der Polizei rund 40 Menschen während eines Einsatzes bei einer Diskothek auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.