Festnahme in Castrop-Rauxel

Bundesinnenministerin Faeser warnt vor islamistischem Terror

Nach der Festnahme eines Mannes in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen hat Bundesinnenministerin Faeser vor einer anhaltenden Bedrohung durch islamistischen Terror gewarnt. Deutschland stehe diesbezüglich weiterhin im unmittelbaren Zielspektrum, sagte die SPD-Politikerin in Berlin.

08.01.2023