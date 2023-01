Festnahme in Castrop-Rauxel

In Castrop-Rauxel soll ein Mann einen Terroranschlag vorbereitet haben. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Deutschland stehe diesbezüglich weiterhin im unmittelbaren Zielspektrum, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Ermittler hatten in der vergangenen Nacht einen 32 Jahre alten Mann festgenommen und Speichermedien beschlagnahmt. Der iranische Staatsangehörige wird verdächtigt, sich Cyanid und Rizin für einen islamistisch motivierten Anschlag beschafft zu haben. In der Wohnung des Verdächtigen wurden jedoch keine Giftstoffe gefunden.

Neben dem 32-Jährigen wurde auch dessen Bruder festgenommen. Die Hinweise seien von einer US-Sicherheitsbehörde gekommen, teilte der zuständige Oberstaatsanwalt mit. Wie weit mögliche Anschlagspläne fortgeschritten waren und ob es schon ein konkretes Anschlagsziel gab, ist noch nicht bekannt.

