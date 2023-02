Ukraine-Flüchtlinge

Bundesinnenministerin Faeser will zu einem weiteren Flüchtlingsgipfel einladen. (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Die SPD-Politikerin sagte im ZDF, sie werde alle Beteiligten umgehend zu einem erneuten Treffen ins Bundesinnenministerium einladen. Dabei müsse es darum gehen, die Kommunen schnell zu entlasten. Allein im vergangenen Jahr habe der Bund den Ländern schon 3,25 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr seien es 2,7 Milliarden. Faeser forderte die Länder auf, das Geld auch an die Kommunen weiterzuleiten. Neben der finanziellen Hilfe müsse es auch kurzfristig um mehr Wohnraum gehen. Dazu gebe es Gespräche mit dem Bundesbauministerium. Außerdem will Faeser in der EU auf eine bessere Verteilung der Flüchtlinge dringen. Sie plane dazu Gespräche mit Spanien und Frankreich, die noch Kapazitäten bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen hätten.

Zuvor hatten Länder und Kommunen, aber auch die Union und die Grünen die Bundesinnenministerin aufgefordert, die Situation zur Chefsache zu machen. Viele Kommunen sind demnach am Ende ihrer Aufnahmekapazitäten.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.