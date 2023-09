Causa Schönbohm

Bundesinnenministerin Faeser will sich am Mittwoch im Innenausschuss des Bundestags äußern. (IMAGO / Bernd Elmenthaler / IMAGO / Bernd Elmenthaler)

Sie sagte der "wochentaz", in der Sitzung könne dann jeder seine Fragen stellen. Die SPD-Politikerin wies den Vorwurf zurück, sie habe sich in zwei Sondersitzungen des Bundestags zum Fall Schönbohm nicht geäußert. Faeser betonte, seit Oktober letzten Jahres habe sie an etlichen Innenausschuss-Sitzungen teilgenommen. In keiner sei sie zu der Sache befragt worden.

Faeser hatte den Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik im vergangenen Jahr abberufen und dies mit fehlendem Vertrauen begründet. Zuvor hatte es einen kritischen Bericht im ZDF über eine angebliche Nähe Schönbohms zu russischen Geheimdiensten gegeben.

Schönbohm geht gerichtlich gegen seine Abberufung vor, die mit einer angeblichen Nähe zu Russland begründet worden war. Er fühlt sich zu Unrecht verdächtigt.

