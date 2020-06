Das für Sport zuständige Bundesinnenministerium hat sich positiv zu Solidaritätsbekundungen von Profisportlern gegen Rassismus geäußert.

Die Vereinssatzungen lassen eigentlich keine politischen Stellungnahmen zu. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, man begrüße es, dass die Sportverbände ihre bislang sehr strikte Linie etwas aufgeweicht hätten. Der Sport stehe für Fairness, Respekt, Solidarität, Freundschaft und Zusammenhalt. Er bringe seine Vorbildfunktion zum Ausdruck, wenn sich Sportler angesichts des Todes eines Schwarzen nach einem Polizeieinsatz in den USA solidarisch zeigten und ein klares Zeichen gegen Rassismus sendeten. Das hatten am Wochenende mehrere Spieler der Fußball-Bundesliga getan, etwa durch demonstratives Niederknien auf dem Spielfeld.



Der Sprecher des Innenministeriums betonte, es sei Sache der Verbände - nicht des Staates - festzulegen, was als zulässige Meinungsäußerung akzeptiert werde.