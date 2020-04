Bundesinnenminister Seehofer hat ein Betätigungsverbot für die radikal-islamische Hisbollah in Deutschland verfügt. Sein Ministerium erklärte zur Begründung, die Hisbollah sei eine Terrororganisation und richte sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung.

Die Polizei durchsuchte heute früh zur Durchsetzung der Entscheidung Moscheen und Gebäude von vier Vereinen in Dortmund, Berlin, Münster und Bremen, die der Hisbollah nahestehen.



Laut "Spiegel" dürfen die Anhänger in Deutschland nicht mehr die Hisbollah-Fahne schwenken, auf der eine Faust ein Sturmgewehr in die Luft reckt. Auch Symbole der Jugendbewegung der Schiitenmiliz seien in Deutschland künftig verboten.

EU stuft militärischen Arm als Terrororganisation ein

Der Bundestag hatte die Regierung im vergangenen Dezember aufgefordert, ein Betätigungsverbot gegen die Hisbollah zu erlassen. Die Europäische Union stuft den militärischen Arm der Organisation als Terrororganisation ein. Der Miliz wird vorgeworfen, mit Anschlägen gegen Israel vorzugehen, dessen Existenzrecht sie abstreitet.



Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hatten wir geschrieben, es seien vier Vereine verboten worden. Alle Hisbollah-Aktivitäten wurden jedoch verboten. Wir haben die Meldung aktualisiert.