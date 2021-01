Im vergangenen Jahr haben in Deutschland deutlich weniger Menschen einen Asylantrag gestellt als in 2019.

Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, stellten 102.581 Personen erstmals ein Asylantrag in Deutschland. Im Jahr davor waren es noch rund 142.500 gewesen. Bundesinnenminisrter Seehofer erklärte dazu, der Rückgang sei nicht allein auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, denn die Zahlen sänken schon das vierte Jahr in Folge. Dies zeige auch, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zur Steuerung der Migration wirkten, meinte der CSU-Politiker.



Der innenpolitishe Sprecher der Unionsfraktion, Middelberg, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zahl der Anträge im vergangenen Jahr sei dennoch zu hoch gewesen. Die Reform des europäischen Asylsystems bleibe deshalb auf der Tagesordnung. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte, die geringeren Zugangszahlen seien die Folge einer rigorosen Grenzabriegelung Europas.

