Bundesinnenminister Seehofer hat eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark für weitere 20 Tage angeordnet.

Ein Sprecher erklärte heute in Berlin, dass dies bereits gestern geschehen sei, um auch weiterhin die Infektionsketten in der Corona-Pandemie zu unterbrechen. Die Maßnahme solle zunächst bis zum 4. Mai dauern.



Von Seiten des Auswärtigen Amts hieß es am Mittag, bislang seien 230.000 Deutsche in der Corona-Krise aus dem Ausland zurückgeholt worden. Diese hätten sich in insgesamt 62 Ländern aufgehalten. Weitere Flüge solle es noch aus Neuseeland und Südafrika geben.