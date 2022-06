Bundesinnenministerin Faeser plant festes Bleiberecht für geduldete Asylbewerber (picture alliance/dpa)

Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums hervor, über den der "Spiegel" berichtet. Migranten, die seit fünf Jahren oder mehr mit einer Duldung in Deutschland leben, sollen demnach die Möglichkeit bekommen, dauerhaft und legal im Land zu bleiben. Zunächst müssten Betroffene während einer einjährigen Aufenthaltserlaubnis nachweisen, dass sie etwa die deutsche Sprache beherrschten oder ihren Lebensunterhalt sichern könnten. Von der Neuregelung könnten mehr als 100.000 Menschen profitieren. Gleichzeitig werde sich Bundesinnenministerin Faeser zu einem schärferen Kurs bei Abschiebungen verpflichten. Insbesondere die Ausreise von Straftätern und Gefährdern müsse konsequenter vollzogen werden, heißt es in dem Entwurf. Dafür sollen unter anderem die Regeln zur Abschiebungshaft verschärft werden. Beide Vorhaben hatte die Ampel-Regierung in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt.

