Das Bundesinnenministerium hat die rechtextremistische Gruppierung "Sturmbrigade 44" verboten und aufgelöst.

Die Gruppierung tritt auch unter "Wolfsbrigade 44" auf und sieht sich in der Tradition des Nationalsozialismus. Ihre Symbole dürfen nicht mehr gezeigt werden.



Dem Verbot waren Razzien in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vorausgegangen. Das Ziel der Einsätze war nach Auskunft des Innenministeriums, Beweismittel für die Aufklärung von rechtsextremistischen Strukturen zu sammeln, Vermögen zu beschlagnahmen und Propagandamittel sicherzustellen.



Auch die Bundesanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten. Die Gruppierung ist über mehrere Bundesländer vernetzt und hat nach Erkenntnissen der Fahnder bundesweit intensive Kontakte in die rechtsextreme Szene.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.