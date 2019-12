Bundesinnenminister Seehofer will an den verschärften Kontrollen und Fahndungen an deutschen Grenzen festhalten.

Seit deren Einführung vor einem Monat seien 178 Menschen mit einer Wiedereinreisesperre festgestellt und 249 Haftbefehle vollstreckt worden, sagte der CSU-Politiker. Die Zahlen zeigten, dass die intensiven Maßnahmen im Grenzraum dringend notwendig seien. Seehofer hatte die Kontrollen angeordnet, nachdem der Chef des libanesischen Miri-Clans nach seiner Abschiebung zurück nach Deutschland eingereist war.