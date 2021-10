Ein Forscher-Team hat offiziell seine Arbeit an einer empirischen Studie zu möglichem Rassismus in staatlichen Institutionen aufgenommen.

Das teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Die Studie ist auf drei Jahre angelegt. Damit wird ein Beschluss des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus umgesetzt. Diese Ministerrunde war nach dem Anschlag in Hanau eingerichtet worden. Die Studie soll unter anderem klären, "ob in Behörden Diskriminierungen, die sich auf rassistische Stereotype beziehen", zu beobachten seien.

