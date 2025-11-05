Extremismus

Islamisten-Vereinigung "Muslim Interaktiv" wird verboten. (Annette Riedl/dpa)

"Muslim Interaktiv" lehne das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip ab und weise damit eine verfassungsfeindliche Grundhaltung auf. Das Vermögen der Vereinigung werde beschlagnahmt.

Seit heute früh finden den Angaben zufolge aufgrund gerichtlicher Anordnungen auch Durchsuchungen in mehreren Objekten in Hamburg statt.

Ermittlungen auch gegen "Generation Islam" und "Realität Islam"

Zugleich gebe es im Rahmen von Ermittlungen gegen die Vereine "Generation Islam" und "Realität Islam" Razzien in den Bundesländern Berlin und Hessen.

Die Gruppierungen sind seit Langem vor allem im Internet aktiv. Dort geben sie sich vielfach als gewöhnliche, gläubige Muslime aus, um Bürger zu erreichen und auf ihre Seite zu ziehen. Sie vertreten jedoch vielfach fundamentalistische und salafistische Glaubensinhalte. In der Vergangenheit war aus ihren Kreisen heraus auch für Demonstrationen mobilisiert worden, die unter anderem eine islamistische Politik in Deutschland einforderten.

Dobrindt (CSU): Organisationen wie "Muslim interaktiv" wollen unsere freie Gesellschaft mit ihrem Hass zersetzen

Innenminister Dobrindt erklärte, wer auf unseren Straßen aggressiv das Kalifat fordere, in unerträglicher Weise gegen den Staat Israel und Juden hetze und die Rechte von Frauen und Minderheiten verachte, dem begegne man mit aller rechtsstaatlichen Härte. Man lasse nicht zu, dass Organisationen mit ihrem Hass "unsere freie Gesellschaft zersetzen, unsere Demokratie verachten und unser Land von innen heraus angreifen."

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.