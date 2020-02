Die Zahl der Abschiebungen ist 2019 das dritte Jahr in Folge gesunken.

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurden im vergangenen Jahr knapp 22.100 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Im Vorjahr waren es mehr als 23.600 und 2017 fast 24.000.



Etwas gestiegen ist die Zahl der so genannten Zurückschiebungen. Diese Form der erzwungenen Ausreise wird relativ kurz nach der unerlaubten Einreise angeordnet und umgesetzt - etwa weil jemand trotz einer Wiedereinreisesperre ins Land gekommen ist.



Mit finanzieller Förderung vom Bund haben im vergangenen Jahr gut 13.100 Menschen Deutschland freiwillig verlassen. Mehr als 9.400 kehrten in ihre Heimatländer zurück, ohne diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.