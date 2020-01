Die Zahl der Menschen, die in der Bundesrepublik erstmals einen Asylantrag gestellt haben, ist das dritte Jahr in Folge gesunken.

Wie Bundesinnenminister Seehofer mitteilte, wurden 2019 rund 142.500 Asyl-Erstanträge gestellt. Das war ein Minus von gut 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Ministerium spricht sogar von einem Rückgang um 14,3 Prozent. Grund ist eine veränderte Methodik. Die Erst-Anträge von in Deutschland geborenen Kindern von Asylbewerbern werden neuerdings separat gezählt. 2019 waren es 31.500. Die meisten Schutzsuchenden kamen aus Syrien, dem Irak und der Türkei nach Deutschland.



Seehofer wertete den Rückgang der Erst-Anträge als Erfolg. Die Maßnahmen gegen ungesteuerte Zuwanderung wirkten, erklärte der CSU-Politiker in Berlin.



Das Bundeskabinett verabschiedete am Vormittag auch den Migrationsbericht. Demnach lag die Nettozuwanderung 2018 bei 400.000 Personen - so niedrig wie zuletzt 2013.