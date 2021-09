Die Zahl der illegalen Grenzübertritte von Polen nach Deutschland hat in den vergangenen Wochen zugenommen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums registrierte die Bundespolizei im August 474 Personen, die unerlaubt einreisten. In den ersten drei Septemberwochen waren es 760 Personen. Ein Schwerpunkt für die illegalen Grenzübertritte war Frankfurt (Oder). Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei reist ein Großteil der an der Grenze aufgegriffenen Menschen zunächst in Belarus ein und anschließend meist über Litauen und Polen weiter nach Westen. Oftmals erhielten sie Unterstützung durch Schleuser.

