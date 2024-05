Nach Angriff auf SPD-Europapolitiker

Bundesjustizminister Buschmann fordert Debatte über Sicherheitsvorkehrungen für Politiker. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Politik und Bürger müssten immer wieder deutlich machen, dass Gewalt in einer Demokratie in keine Auseinandersetzung gehöre. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hält mehr Polizeipräsenz für unzureichend. Damit allein bekomme das Problem nicht in den Griff, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Die SPD-Vorsitzende Esken reagierte verhalten auf den Vorschlag des sächsischen Innenministers Schuster, die Bedrohung von Amtsträgern oder Ehrenamtlern als Straftatbestand ins Strafgesetzbuch aufzunehmen. Dies wäre eine Art Privilegierung von bestimmten Menschen, sagte Esken dem MDR.

Am Abend berät die Innenministerkonferenz über Konsequenzen aus dem Angriff auf Ecke. Der SPD-Europapolitiker war am vergangenen Freitag in Dresden von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden, als er Wahlplakate anbringen wollte.

Das Landeskriminalamt Sachsen rechnet zumindest einen der Tatverdächtigen dem rechten Spektrum zu. Dies hat die Auswertung der sichergestellten Beweismittel aus den Wohnungen der Beschuldigten ergeben. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten mitgeteilt, dass vier junge Deutsche im Alter von 17 und 18 Jahren des Angriffs auf Ecke beschuldigt würden. Sie waren ermittelt worden, nachdem sich ein 17-Jähriger als einer der mutmaßlichen Täter gestellt hatte. Bisher waren sie der Polizei nicht aufgefallen.

Städtetag bringt Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften ins Spiel

Der Deutsche Städtetag forderte eine Verschärfung des Strafrechts, um Amtsträger besser zu schützen. Präsident Lewe sagte den Funke-Medien, nötig seien auch Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften. Selbst kleinere Angriffe und persönliche Diffamierungen gefährdeten das demokratische Gemeinwesen und dürften nicht bagatellisiert werden.

Der Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Kramer, rechnet nach dem Angriff auf Ecke mit weiterer Gewalt. Teile der Gesellschaft hätten sich in den letzten Jahren zunehmend radikalisiert und würden Gewalt als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung ansehen, sagte Kramer dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Wut und Hass seien alltäglich spürbar, selbst in bürgerlichen, also nicht extremistischen Gruppen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.