Neue Corona-Auflagen

Vorgesehen sind einige bundeseinheitliche Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Flugzeugen und im Fernverkehr der Bahn. Auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll es eine Masken- und Testpflicht geben. Darüber hinaus können die Bundesländer eine Maskenpflicht in Innenräumen vorschreiben, falls wegen steigender Coronazahlen eine Überlastung des Gesundheitswesens droht. Bundesgesundheitsminister Buschmann sagte im Deutschlandfunk , insgesamt seien die Regeln sehr maßvoll, insbesondere die Maskenpflicht für gewisse Bereiche. Der FDP-Politiker kritisierte, dass in der Regierungsmaschine auf dem Weg nach Kanada keine Masken getragen wurden. Dies sei politisch unklug gewesen. Dadurch sei der Eindruck entstanden, dass für alle geltende Regeln nicht für -Zitat- "die da oben" angewendet würden. Nach Angaben der Regierung gilt in Flugzeugen der Luftwaffe keine Maskenpflicht.