Die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht soll künftig verpflichtender Bestandteil der juristischen Ausbildung sein.

Bundesjustizministerin Lambrecht kündigte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" eine entsprechende Anpassung des Deutschen Richtergesetzes an. In den kommenden Wochen werde die Bundesregierung dem Bundestag dazu einen Vorschlag unterbreiten. Bislang gebe es zwar Lehrveranstaltungen zum Thema, diese seien jedoch freiwillig, erklärte die SPD-Politikerin.



Die NS-Diktatur stehe für eine in der Geschichte der Moderne einzigartige Pervertierung des Rechts. Es sei entscheidend, dass junge Menschen ein Bewusstsein für die Ideologieanfälligkeit und Manipulierbarkeit juristischer Methoden entwickelten. Die Ausbildung könne Fähigkeiten vermitteln, mit denen sich die Werte des demokratischen Verfassungsstaats gegen Angriffe verteidigen ließen, betonte die Ministerin.

