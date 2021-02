Bundesjustizministerin Lambrecht hat davor gewarnt, Entscheidungen über die Grenzen der Meinungsfreiheit den großen Internetplattformen zu überlassen.

Lambrecht sagte bei einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Hassrede im Internet, man könne keine Privatunternehmen entscheiden lassen, was von Meinungsfreiheit gedeckt werde. Es müsse klar sein, wie Entscheidungen zum Umgang mit Inhalten getroffen würden. Dabei dürfte es keine Einschränkungen von Grundrechten von Nutzern geben. Sonst gebe man Entscheidungen an private Konzerne ab, die Politik und Gesetzgeber treffen müssten, so Lambrecht.



Ähnlich äußerte sich Außenminister Maas. Großkonzerne hätten eine Verantwortung sich an Regeln und Gesetze zu halten, betonte Maas. Diese Regeln und Gesetzt würden von den Parlamenten gemacht. Angesichts der globalen Macht von Großkonzernen sprach sich Maas für mehr internationale Koordination und Abstimmung besonders in Europa aus. Die Konzerne müssten in allen Ländern auf dieselbe Haltung und dieselben Regeln stoßen. Es sei daher nötig, sich bei der Erarbeitung von Vorgaben für große Technologie-Unternehmen international abzustimmen, weil manche Konzerne so viel Macht hätten, dass sie Länder gegeneinander ausspielen und Druck ausüben könnten. Soweit dürfe es nicht kommen, betonte Maas.



Für ihn selbst seien Morddrohungen in den vergangenen Jahren zu treuen Begleitern geworden, erklärte Maas. Das müsse man als Minister in der Bundesregierung wohl aushalten. Allerdings hätten diese in den letzen Jahren deutlich zugenommen. Auf Minister werde gut aufgepasst, Sorge bereite ihm aber, dass es inzwischen viele Menschen auf allen Ebenen der Gesellschaft treffe.

