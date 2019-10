Nach dem Terroranschlag von Halle hat Bundesjustizministerin Lambrecht eine konsequente Verfolgung von antisemitischen Straftaten angemahnt.

Die Gesetze seien vorhanden, sie müssten aber auch konsequent angewandt werden, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung "Welt am Sonntag". Hier müsse ein klares Zeichen gesetzt werden, dass man an der Seite der jüdischen Bürger stehe. Lambrecht betonte, sie betrachte den Anstieg antisemitischer Taten mit großer Sorge.



In Deutschland protestierten gestern mehrere tausend Menschen gegen Antisemitismus und rechte Gewalt, unter anderem in Hamburg und Marburg. Heute soll in Berlin mit einer Kundgebung an die Opfer des Anschlags von Halle erinnert werden. Am Mittwoch hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge der Stadt einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er zwei Menschen, die sich zufällig in der Nähe aufhielten. Der 27-Jährige hat die Tat gestanden und dabei antisemitische und rechtsextreme Motive genannt.