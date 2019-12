Bundesjustizministerin Lambrecht hat sich gegen Hass und Hetze im Internet gewandt.

In der Politik gehöre Streit zwar dazu, aber mit der Entfesselung des Hasses müsse Schluss sein, sagte Lambrecht dem "Handelsblatt". Gegen die SPD-Politikerin gibt es Morddrohungen in Verbindung mit Plänen, Onlineplattformen in Einzelfällen zur Herausgabe von Passwörtern zu verpflichten. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum, betonte Lambrecht.



Sie verwies auch auf Berichte von Kommunalpolitikern, die nicht mehr bereit seien, ihr Amt auszuüben, weil sie wegen sachlicher Entscheidungen mit Bedrohungen konfrontiert würden. Auch ehrenamtlich tätige Menschen seien davon betroffen.