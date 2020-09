Lesbische Paare sollen nach dem Willen von Bundesjustizministerin Lambrecht künftig von Geburt an das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder übernehmen können.

Die SPD-Politikerin sagte der Zeitung "Die Welt", nach der derzeitigen Gesetzeslage könne ein Kind in eine rechtlich ungesicherte Situation kommen, falls der Geburtsmutter etwas zustöße und das Adoptionsverfahren durch die Partnerin noch nicht abgeschlossen sei. Sie wolle verhindern, dass Kinder in einem solchen Fall ohne Elternteil wären, wenn der Erzeuger ein anonymer Samenspender sei. Lambrecht fügte hinzu, sollte es einen Vater geben und dieser die Vaterrolle auch annehmen, gelte die Neuregelung nicht.



Der Gesetzentwurf befindet sich nach Angaben des Ministeriums derzeit in der Ressortabstimmung.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.