Bundesjustizministerin Lambrecht will heute in Berlin ihren Gesetzentwurf für die Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung vorlegen.

Den Schritt hatten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern hatte monatelang über das Thema beraten. Für eine Grundgesetzänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat erforderlich. Es wäre die erste Änderung im Katalog der Grundrechte seit fast 20 Jahren.



Der Gesetzentwurf der SPD-Politikerin liegt der "Süddeutschen Zeitung" vor. Demnach soll in Artikel 6 der Verfassung ein neuer Absatz eingefügt werden. Darin ist unter anderem ein Anspruch der Kinder auf die Förderung ihrer Grundrechte festgeschrieben. Zudem soll eine Pflicht für staaliches Handeln zur Berücksichtigung des Kindeswohls verankert werden, ebenso ein Anspruch des Kindes auf rechtliches Gehör, wenn staatliche Entscheidungen seine Rechte unmittelbar betreffen.