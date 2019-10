Justizministerin Lambrecht will im Kommunalbereich tätige Politikerinnen und Politiker besser gegen Hass und Anfeindungen schützen.

Wenn jene eingeschüchtert und angegriffen würden, die sich für die Rechtsstaatlichkeit einsetzten, gerate die Demokratie in Gefahr, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Dies sei nicht hinnehmbar.



Konkret soll Paragraf 188 des Strafgesetzbuches geändert werden. Dieser schützt eine im politischen Leben des Volkes stehende Person vor übler Nachrede, die in Zusammenhang mit ihrem Amt steht. Nach derzeitigem Verständnis umfasst das lediglich Bundes- und Landespolitiker, nicht aber kommunale Amts- und Mandatsträger wie Landräte oder Bürgermeister.