Die milliardenschwere Unterstützung für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen sind heute Thema im Bundeskabinett.

Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Altmaier legt erstmals Berichte vor, welche Hilfen und Projekten angelaufen sind und wohin das Geld fließt. Die Große Koalition hatte vereinbart, bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Um den betroffenen Regionen in Ostdeutschland und Nordrhein-Westfalen beim Wandel zu helfen, sind bis zu 40 Milliarden Euro vorgesehen. Die geplante Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP strebt an, den Kohleausstieg idealerweise schon auf 2030 vorzuziehen.



Das Kabinett befasst sich heute auch mit dem Halbjahresbericht zu den von der Bundesregierung genehmigten Rüstungsexporten. Auf den Weg gebracht werden soll außerdem eine zusätzliche Milliardenzahlung an die gesetzlichen Krankenversicherungen im kommenden Jahr, um die Beiträge stabil zu halten.

