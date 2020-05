Das Bundeskabinett berät heute voraussichtlich über schärfere Regeln für die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie.

Bundesarbeitsminister Heil hatte zum Wochenbeginn eine entsprechende Entscheidung angekündigt. Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben stehen die Arbeitsbedingungen mit Sub-Unternehmern und die Unterbringung in Sammelunterkünften in der Kritik. Heil hatte erkennen lassen, dass er eine Abschaffung von Werkverträgen in der Branche und höhere Bußgelder befürwortet. Zudem will das Kabinett den erhöhten CO2-Preis auf den Weg bringen, der ab 2021 Heizöl, Benzin und Erdgas teurer machen soll.



Im Anschluss an die Sitzung tagt zum ersten Mal der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus.