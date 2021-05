Das Bundeskabinett hat ein sogenanntes "Aufholpaket" zur Linderung sozialer Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche auf den Weg gebracht.

Wie die Bundesregierung mitteilte, sollen aus dem Hilfsprogramm in diesem und im kommenden Jahr bis zu zwei Milliarden Euro fließen. Über die konkreten Maßnahmen müssen Bundestag und Bundesrat noch beraten. Finanziert werden sollen vor allem Nachhilfe- und Förderprogramme, aber auch die Mitgliedschaft in Sportvereinen, Musikunterricht sowie die Teilnahme an Feriencamps. Thüringens Bildungsminister Holter begrüßte das Vorhaben. Er sagte im Deutschlandfunk, wichtig sei jetzt, langfristige Fördermaßnahmen über ein bis zwei Jahre aufzulegen. Nachhilfe allein in den Sommerferien reiche nicht aus. Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisierte das Paket insgesamt als unzureichend.



Vom Kabinett ebenfalls auf den Weg gebracht wurde ein Entwurf, der einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung von Kindern im Grundschulalter vorsieht.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.