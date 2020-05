Das Bundeskabinett hat die Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Mali beschlossen.

Die Obergrenze für die Zahl der beteiligten Bundeswehrsoldaten an der EU-Ausbildungsmission wird von 350 auf 450 erhöht. Auch die Ausbildung von Sicherheitskräften benachbarter Staaten sollen in das Mandat einbezogen werden. Ein zweites Mandat für die Beteiligung am UNO-Einsatz Minusma wird verlängert. Der Bundestag muss den Entscheidungen zustimmen.



Eine Regierungssprecherin betonte, dass der Schwerpunkt der Ausbildungsmission Mali bleibe, auch wenn das Mandatsgebiet auf weitere Sahel-Staaten ausgeweitet werden solle.