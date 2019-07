Das Bundeskabinett hat ein Gesetz zur Reform der Beamtenbesoldung auf den Weg gebracht.

Der Entwurf von Innenminister Seehofer sieht unter anderem eine Erhöhung verschiedener Zulagen und eine bessere Bezahlung von Anwärtern vor. Der Bund solle als Dienstherr attraktiver gemacht werden, erklärte Seehofer. Die Reform solle dem Bund größere Flexibilität verschaffen und Lösungen für die Fachkräftegewinnung bieten. - Nach einem Bericht des "Handelsblattes" sieht der Gesetzentwurf in den kommenden drei Jahren Mehrausgaben von insgesamt 284,9 Millionen Euro vor.



Das Kabinett befasste sich auch mit dem Wohngeld- und Mietenbericht des Bundesbauministeriums. Demnach sind die Mieten von 2016 bis 2018 jährlich um fünf Prozent gestiegen. Haushalte mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1.300 Euro müssten bereits 46 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete ausgeben, heißt es in dem Bericht. Haushalte mit Einkommen von mehr als 4.500 Euro monatlich hätten dagegen unterdurchschnittliche Anteile der Mietausgaben von 17 Prozent. Die Regierung bekräftigt, dass sie das Wohngeld für Geringverdiener erhöhen und ausweiten will.