Das Bundeskabinett befasst sich heute erneut mit den durch die anhaltende Trockenheit verursachten Schäden in der Landwirtschaft.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will eine Verordnung auf den Weg bringen, die der drohenden Futterknappheit entgegenwirken soll. So soll es ausnahmsweise möglich sein, Zwischenfrüchte wie Klee auf so genannten ökologischen Vorrangflächen als Tierfutter zu nutzen.



Klöckner will auch über den aktuellen Stand zu Schadensschätzungen informieren. Die CDU-Politikerin will vor einer Entscheidung über mögliche Bundeszahlungen die amtliche Erntebilanz abwarten, die Ende des Monats vorliegen soll. Der Bauernverband fordert Nothilfen von einer Milliarde Euro.