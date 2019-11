Das Bundeskabinett will sich heute mit der Halbzeitbilanz der Regierungsarbeit in der laufenden Legislaturperiode befassen.

Der Vorgang wurde auf Betreiben der SPD in den Koalitionsvertrag aufgenommen und gilt als wesentliche Grundlage für einen möglichen Fortbestand des Bündnisses mit den beiden Unionsparteien. In der gut 80-seitigen Vorlage wird nach übereinstimmenden Medienberichten der Anspruch zum Weiterregieren betont. Die Bestandsaufnahme listet demnach alle Vorhaben auf, die bis Anfang dieses Monats vom Bundeskabinett beschlossen wurden, bereits in Kraft getreten sind oder sich in der Umsetzung befinden. In jedem Kapitel gebe es zudem einen Absatz unter der Überschrift: "Was wir noch vorhaben". Im Kabinett soll zunächst die Kenntnisnahme des Papiers beschlossen werden. Die politische Bewertung bleibt dann den Parteien vorbehalten.



Neben der Halbzeitbilanz befasst sich das Bundeskabinett mit Hilfen für Familien mit Adoptivkindern. Der Entwurf aus dem Familienministerium soll eine bessere Beratung und Unterstützung von Menschen gewährleisten, die an einer Adoption beteiligt sind. Ministerin Giffey stellt die Pläne anschließend öffentlich vor. Außerdem geht es um einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn zur Verbesserung der Sicherheit von Medizinprodukten wie Herzschrittmachern und Prothesen. Beraten werden soll daneben über eine Vorlage aus dem Bundesverkehrsministerium für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Weiteres Thema soll eine Verpflichtung für ausländische Imame sein, ausreichende Deutschkenntnisse nachzuweisen.