Das Bundeskabinett befasst sich am Vormittag mit dem Haushalt für das kommende Jahr und der mittelfristigen Finanzplanung.

Der Etatentwurf von Finanzminister Scholz sieht eine Steigerung um 1,7 Prozent auf mehr als 362 Milliarden Euro vor. Neue Schulden sind wie schon in den vergangenen Jahren nicht vorgesehen. Auseinandersetzungen gibt es vor allem über die Entwicklung der Etats für Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit. Für das Wehrressort sind zwei Milliarden Euro mehr eingeplant als im laufenden Jahr - weniger aber als von Verteidigungsministerin von der Leyen gefordert. Entwicklungsminister Müller will den Eckwerten einem Medienbericht zufolge nur unter Vorbehalt zustimmen. Sein Ressort soll keine zusätzlichen Steuergelder erhalten.



Finanzminister Scholz will zudem den Bundeszuschuss zu den Flüchtlingskosten deutlich reduzieren. Das ist aus Sicht der Länder nicht akzeptabel.