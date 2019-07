Das Bundeskabinett berät heute über die Einführung einer Impfpflicht bei Masern.

Nach den Plänen von Gesundheitsminister Spahn sollen Kita- und Schulkinder einen Nachweis über eine Impfung gegen die gefährliche Viruserkrankung erbringen. Darüber hinaus soll die Impfpflicht auch für Tagesmütter und in Flüchtlingsheimen gelten. Wer sich dem widersetzt, soll ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro zahlen müssen. In einem weiteren Entwurf geht es um die Versorgung mit Apotheken-Leistungen. Für gesetzlich Versicherte soll immer der gleiche Preis für verschreibungspflichtige Arzneimittel gelten - gleichgültig ob von der Versandapotheke oder der Filiale vor Ort.



Der dritte Entwurf strebt eine Reform des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen an. Dieser soll transparenter und patientenfreundlicher werden.