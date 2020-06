Das Bundeskabinett berät heute über die geplante "nationale Wasserstoffstrategie".

Damit will die Koalition den Weg vorgeben, wie etwa in Fabriken künftig klimafreundliche Kraft- und Brennstoffe anstatt wie bislang Kohle oder Öl verwendet werden können. Im Anschluss an die Sitzung wollen Wirtschaftsminister Altmaier, Forschungsministerin Karliczek und Entwicklungsminister Müller das Konzept zum Aufbau einer breiten Wasserstoffproduktion in Deutschland sowie Partnerstaaten öffentlich vorstellen.



Zudem will Müller mit der marokkanischen Botschafterin Alaoui eine Kooperationsvereinbarung schließen, die den Bau einer ersten Anlage in Marokko vorsieht.